В Тюмени аномально выросла зарплата химиков

Больше всех в Тюменской области стали получать представители химического производства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Летом 2019 года в Тюменской области аномально быстро выросли зарплаты работников производств химических веществ и химических продуктов. Такие данные были опубликованы на сайте Тюменстата.

Исходя из данных статистического отчета о социально-экономическом положении юга Тюменской области за первые полгода 2019 года, оплата за труд этой категории рабочих в июле резко возросла до цифры 262,9 тыс. рублей. Это на 71,1 процент больше, чем в предыдущем месяце — июне. В целом по югу Тюменской области заработная плата в июле снизилась на 5,7 процентов, достигнув показателя 47,2 тыс. рублей.

С учетом второго месяца лета средняя зарплата рабочих химпроизводств за последние полгода составила 190 тыс. рублей. Это на 30 процентов больше, чем в аналогичный период 2018 года. И в 4 раза больше, чем среднестатистическая зарплата по югу Тюменской области — с начала года она составила 47,6 тыс. рублей. Производство химических веществ стало самой высокооплачиваемой сферой деятельности в регионе.