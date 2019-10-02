Итальянцы продали крупнейший актив на Урале бизнесмену из списка Forbes

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Рефтинская ГРЭС. Пос. Рефтинский, электростанция, рефтинская грэс
Рефтинская ГРЭС перейдет под контроль компании Андрея МельниченкоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Энергокомпания «Энел Россия», входящая в итальянскую группу Enel, передала имущество угольной Рефтинской ГРЭС новому владельцу — «Кузбассэнерго», которую контролирует Сибирская генерирующая компания (СГК) миллиардера Андрея Мельниченко.

Рефтинская ГРЭС окончательно стала принадлежать СГК после того, как компания Мельниченко заплатила за электростанцию 16,7 миллиарда рублей двумя траншами. Однако, как пишет газета «Коммерсант», это не вся сумма сделки. В 2020 году СГК переведет оставшиеся 4 миллиарда рублей, а все это время станцией будет по-прежнему управлять «Энел Россия».

Рефтинская ГРЭС расположена в Свердловской области и является крупнейшей угольной электростанцией в стране. «Энел Россия» решила продать свой актив в 2016 году, но не могла найти покупателя три года. Одно время в электростанции была заинтересована одна из компаний миллиардера Олега Дерипаски. Позднее появились данные, что на ГРЭС претендует СГК Андрея Мельниченко, занимающего восьмую строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes.

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