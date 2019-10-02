Семья девочки с редким заболеванием оказалась жертвой аферы чиновников Екатеринбурга

К проблемам со здоровьем малыша добавилась криминальная история Фото: из семейного архива Козырчиковых

Родители трехлетней Ани Козырчиковой из Екатеринбурга, у которой редкая генетическая болезнь, стали жертвами аферы чиновников. Купив самостоятельно необходимый девочке дорогостоящий тренажер, они не смогли получить компенсацию за него. Оказалось, что на документе, из которого следовало, что родители Ани получили тренажер бесплатно, стоит поддельная подпись.

У Ани с восьми месяцев диагностировали синдром Ретта: это когда маленький ребенок останавливается в развитии и начинает деградировать. Диагноз дочки стал ударом для ее родителей, но они объявили борьбу недугу. Они не раз становилась героями публикаций и сюжетов на телеканалах. Благодаря пожертвованиям людей семья смогла побывать на реабилитации за рубежом.

Та самая опора для ползания, вокруг которой вдруг возникла проблема фыва

3 июня Козырчиковы купили «опору для ползания», заплатив за нее 5800 рублей. «Мы обратились в фонд социального страхования по поводу компенсации за самостоятельно приобретенное средство реабилитации, — рассказала „URA.RU“ Мария, мама девочки. — Но нам отказали: специалист пояснил, что данную опору мы уже получали». Через несколько дней маме показали акт, в котором стояла ее подпись — но только поддельная. Козырчиковы подключили адвоката.

«Мы обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. На днях получили ответ, что доводы родителей девочки подтвердились. Прокуратура направила материалы в ОП №13 для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, — сообщил „URA.RU“ адвокат семьи Михаил Трясоумов. — Компенсацию за опору семья до сих пор не получила».

Фальшивую подпись можно квалифицировать по статье 327 УК РФ (подделка документов). Виновникам может грозить до двух лет лишения свободы.

Диагноз Ани стал ударом для ее родителей, но они не опустили руки Фото: архив семьи Козырчиковых

Ане приходится постоянно работать над собой Фото: семейный архив Козырчиковых

Каждый день у нее тренировки, и не по разу Фото: семейный архив Козырчиковых

Анечка с папой Фото: семейный архив Козырчиковых

… с мамой Фото: семейный архив Козырчиковых