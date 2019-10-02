Конструкцию установили с помощью железных штырей Фото: группа «Интересный Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Мэрия Екатеринбурга собирается пожаловаться в правоохранительные органы на ювелирный салон «585» из-за порчи нового тротуара на проспекте Ленина. Магазин разместил перед своей витриной надувную рекламную конструкцию и закрепил ее, вкрутив железные штыри с тросами в свежую гранитную плитку.

На действия предпринимателей изначально обратили внимание местные жители. Подписчики группы «Интересный Екатеринбург» во «ВКонтакте» сообщили, что рекламную акцию ювелирный салон устроил на Ленина, 93 в честь открытия новой точки продаж.

В мэрии Екатеринбурга оказались недовольны действиями «585». «Городские службы благоустройства считают вкручивание рекламных конструкций в свежеуложенную гранитную плитку на проспекте Ленина вандализмом. Ущерб от этого сейчас подсчитывается. Соответствующее обращение будет направлено в правоохранительные органы», — ответили «URA.RU» в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии считают вандализмом такой способ установки конструкции Фото: группа «Интересный Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Тротуар на Ленина от Луначарского до Гагарина начали перекладывать летом 2019 года. Общая стоимость работ составила 216,3 млн рублей. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский недавно заявил, что до 2023 года гранитная плитка будет уложена во всем центре города. В мэрии считают, что такой материал прочнее, чем бехатон.