Уральца, подарившего тайцам игрушечные деньги, выпустили под залог

Сумма залога за Вадима Веденяпина составила 652 тысячи рублей Фото: страница Екатерины Веденяпиной в Instagram

Туриста из Екатеринбурга Вадима Веденяпина отпустили под залог из тюрьмы в Таиланде, куда он попал по подозрению в сбыте фальшивых денег. По словам супруги Вадима Екатерины, за несколько дней семье удалось собрать 252 тысячи рублей, общие затраты составили более 700 тысяч.

«За это время наши затраты — 742,4 тысячи рублей. Мы нашли [заняли] 490 тысяч. Благодаря вам собрано 252 тысячи рублей. Я благодарю каждого за эту помощь. Очень важно, что из этих затрат 652 тысячи рублей составила сумма залога», — сообщила девушка на своей странице в Instagram. Она также рассказала, что следствие продолжается, дата суда пока не назначена.

На время расследования семья отказалась от комментариев по делу. «Я прошу всех понять нас и набраться терпения. Речь идет о судьбе человека», — объяснила Екатерина. «Спасибо всем за поддержку и помощь», — коротко добавил Вадим Веденяпин.

Как писало «URA.RU», турист из Екатеринбурга был задержан полицией Таиланда в конце сентября. Его жена рассказала, что в одном из баров Вадим подарил бармену 50-долларовую купюру из «банка приколов». Шутку не оценили — работник заведения вызвал полицию, и россиянина обвинили в изготовлении и распространении фальшивых денег.