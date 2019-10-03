Россия даст в долг более триллиона рублей

В ближайшие три года Минфин РФ планирует выдать более 1 триллиона рублей международных займов. Соответствующая информация опубликована в материалах к проекту бюджета на 2020—2022 годы.
«Деньги иностранным заемщикам требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами», — передают «Известия» со ссылкой на документ. Также часть выделенной суммы будет направлена на финансирование покупателей отечественной продукции. Список получателей кредитов пока не разглашается.
Сообщается, что сумма, которую Россия намерена брать в долг путем размещения облигаций на иностранных площадках, составит 640 миллиардов рублей. При этом запланированный размер ссуды иностранным правительствам и организациям за минувшие пять лет является наибольшим.
Ранее Минфин России сообщил, что Венесуэла осуществила очередную выплату долга перед Россией, общая сумма которого составляет 3 миллиарда долларов, пишет «Национальная служба новостей».