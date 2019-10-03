На Урале больные остались без жизненно важного препарата

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Детский дом
Более 80 тысяч россиян болеют рассеянным склерозомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больные первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза не могут получить жизненно необходимый препарат. Закупку лекарства сорвали в семи регионах. В антирейтинг попали и уральские города Челябинск и Пермь.

«У больных возникли сложности с получением окрелизумаба. Это единственное средство для терапии этой формы заболевания», — передает РБК. Так, препарат не дошел до жителей Санкт-Петербурга, Уфы, Архангельска, Тувы, Ленинградской области, а также Челябинска и Перми. Нуждающиеся обратились за помощью в суд.

«За юридической помощью в организацию обратились 80 человек», — рассказал журналистам президент Общероссийской организации инвалидов Ян Власов.

В перечень жизненно необходимых лекарств окрелизумаб входит с 2019 года. Препарат должен закупаться Минздравом и региональными ведомствами. При этом больные должны обеспечиваться этим лекарством бесплатно.

«Доступность окрелизумаба остается ограниченной даже в Москве, у нас терапию этим препаратом получают 166 больных. Несмотря на закон, больные часто лишены возможности получать единственное зарегистрированное лекарство, потому что региональные бюджеты не могут выдержать такую нагрузку», — пояснила заместитель главного внештатного невролога Москвы Мария Давыдовская.

По данным Минздрава, в 2018 году в России были зарегистрированы свыше 80 тысяч больных с рассеянным склерозом. Инфузия каждому из них необходима раз в полгода. По данным Roche, две порции такого вещества обходятся примерно в 1,2 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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