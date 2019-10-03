Захарова сделала заявление о «российском спецназе» в Норвегии

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, солдаты, лес, спецоперация, спецназ
Россияне в военной форме могли быть сотрудниками частного охранного предприятияФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в жесткой форме опровергла информацию о присутствии российского спецназа в Норвегии. Она отметила, что Кремль шокирован информационной русофобской активностью.

«Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части — не знаю: возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии, — но мы увидели очевидный результат в СМИ этого государства», — приводит ее слова RT. Захарова подчеркнула, что публикуемая информация была призвана убедить норвежцев во враждебных намерениях России.

Представитель МИД заявила, что в последнее время Норвегия пытается навязать образ врага в лице России и ведет «агрессивную информационную антироссийскую политику».

Ранее специализированное издание AldriMer сообщило о нахождении бойцов российского спецназа на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии, передает портал «Утро.ру». Посольство РФ в Осло назвало информацию провокацией. А военный эксперт в разговоре с «URA.RU» заявил, что россияне в военной форме скорее всего были сотрудниками частного охранного предприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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