03 октября 2019
02 октября 2019

На Урале женщина попала под поезд и погибла

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка скончалась до приезда скорой помощиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожилая женщина накануне погибла под колесами грузового поезда. Трагедия случилась недалеко от станции Кольцово в Екатеринбурге, на железнодорожном переезде.

«На станции Кольцово грузовой поезд насмерть сбил женщину. Трагедия произошла в 20:10. Следователи проводят доследственную проверку», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает Уральское СУ СКР на транспорте, пострадавшая получила множественные травмы и скончалась до приезда кареты скорой помощи. Место происшествия осмотрели следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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© Служба новостей «URA.RU»
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