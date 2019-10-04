На Урале женщина попала под поезд и погибла

Пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи
Пожилая женщина накануне погибла под колесами грузового поезда. Трагедия случилась недалеко от станции Кольцово в Екатеринбурге, на железнодорожном переезде.
«На станции Кольцово грузовой поезд насмерть сбил женщину. Трагедия произошла в 20:10. Следователи проводят доследственную проверку», — уточнили в ведомстве.
Как сообщает Уральское СУ СКР на транспорте, пострадавшая получила множественные травмы и скончалась до приезда кареты скорой помощи. Место происшествия осмотрели следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.