Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам «мохнатки» Фото: страница Татьяны Брухуновой в Instagram, @bruhunova

Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна, его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова похвасталась обувью уральского бренда. Видео с «мохнатками» она опубликовала в Instagram.

«У меня есть мохнатки! Как жаль, что я их не успела выгулять в этом сезоне», — рассказала Татьяна Брухунова своим подписчикам. Речь идет о «пушистой» обуви с официальным названием «мохнатки» уральского бренда Ushatava. Согласно информации на сайте, стоимость такой обуви составляет 11900 рублей. Основательницами Ushatava, который начал свое существование в Екатеринбурге, являются дизайнеры Нино Шаматава и Алиса Ушакова.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что у Татьяны Брухуновой и 73-летнего Евгения Петросяна может появиться ребенок, пишет «Дни.ру».