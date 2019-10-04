Летевший из Чечни самолет экстренно сел из-за смерти двухмесячного ребенка

У скончавшейся девочки могло быть серьезное врожденное заболевание
Самолет, летевший из Москвы в Грозный, экстренно сел в аэропорту Волгограда. Во время полета умер двухмесячный ребенок.
«Посадка произошла вчера около 21:00 по московскому времени по причине того, что во время полета скончалась двухмесячная пассажирка», — сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник. По предварительным данным, у ребенка было серьезное врожденное заболевание. Именно оно, по версии следствия, могло стать причиной смерти.
Сейчас тело двухмесячного ребенка направлено на судебно-медицинское исследование. Точная причина смерти девочки устанавливается.