Летевший из Чечни самолет экстренно сел из-за смерти двухмесячного ребенка

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, самолет, airbus a320neo, аирбас
У скончавшейся девочки могло быть серьезное врожденное заболеваниеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет, летевший из Москвы в Грозный, экстренно сел в аэропорту Волгограда. Во время полета умер двухмесячный ребенок.

«Посадка произошла вчера около 21:00 по московскому времени по причине того, что во время полета скончалась двухмесячная пассажирка», — сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник. По предварительным данным, у ребенка было серьезное врожденное заболевание. Именно оно, по версии следствия, могло стать причиной смерти.

Сейчас тело двухмесячного ребенка направлено на судебно-медицинское исследование. Точная причина смерти девочки устанавливается.

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