Свердловские политики ищут замену экс-биатлонисту Шипулину

Заксобрание Свердловской области объявило прием заявок от кандидатов на выдвижение в общественную палату региона. Вакантное место по квоте от губернатора Евгения Куйвашева появилось после того, как бывший член палаты, экс-биатлонист Антон Шипулин стал депутатом Госдумы.
«1 октября 2019 считается днем начала приема губернатором Свердловской области представлений о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты Свердловской области», — гласит информация на сайте заксобрания.
Ведомство также опубликовало перечень требований к кандидатам, например, они должны быть не младше 18 лет, не иметь непогашенную или неснятую судимость. Представления потенциальных членов палаты принимаются до 15 октября.
Состав свердловской ОП был обновлен в августе 2018 года. Новыми членами совещательного органа стали 42 человека: 14 из них были утверждены губернатором, 14 — заксобранием, еще 14 — этими 28 участниками палаты. Шипулин шел по списку от главы региона Куйвашева.