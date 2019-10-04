В уральском городе с особым статусом без заказов остался важный завод

Чусовской завод по восстановлению труб до конца года остался без заказов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чусовской завод по восстановлению труб (ЧЗВТ), который был первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой» в Пермском крае, остался без заказов. Об этом «URA.RU» рассказал депутат законодательного собрания Пермского края Олег Постников.

«Приехал в Чусовой. Посмотреть первые результаты работы ТОСЭР. Огненный стыд. Стоит ЧЗВТ. Нет заказов, и до конца года не будет. 56 человек без работы», — сообщил «URA.RU» Постников. По его мнению, основная проблема завода в том, что он настроен только на одного основного клиента, который не всегда может обеспечивать необходимый объем заказов.

Глава Чусовского муниципального района Сергей Белов в беседе с корреспондентом «URA.RU» сообщил, что данный простой завода является временным. Более того, сейчас предприятие планирует увеличить свои производственные мощности. «Они сделали официальный запрос на дополнительные мощности по электричеству. Это временные сокращения производства, связанные с развитием производственных мощностей, так говорит собственник данного предприятия», — заявил «URA.RU» Белов. Он уточнил, что делать на данной теме черный пиар нет никакого смысла.

«URA.RU» рассказывало, что в апреле этого года статус ТОСЭР в Пермском крае также получила Нытва. Инвесторы ТОСЭР создают новые рабочие места и взамен получают значительные налоговые льготы.