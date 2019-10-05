В Крыму уральских туристок спасли со скалы бойцы Росгвардии

Уралочки застряли на скалистом берегу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Две туристки из Екатеринбурга попали под сильный камнепад во время прогулки по крымской горе. Девушки потеряли ориентир и оказались заблокированными у скалистого морского берега. Как сообщила пресс-служба МСЧ республики Крым, вызволили уралочек бойцы Росгвардии.

«Девушки, гулявшие в районе горы Аю-Даг (поселок Гурзуф), от испуга из-за случившегося камнепада потеряли ориентиры и вышли к скалистому морскому берегу», — рассказали в МЧС. По данным РИА «Новости», на их поиски направили катер с росгвардейцами, которые и спасли уралочек. Бойцы сняли девушек со скалистого берега и помогли подняться на катер, а затем доставили в Гурзуф.

«Туристки не пострадали и в медицинской помощи не нуждались», — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что уральская туристка погибла на Алтае во время камнепада. По данным RT, трагедия произошла, когда группа спускалась с горы. Пострадавшую забрал вертолет спасателей, она скончалась до прибытия в больницу.