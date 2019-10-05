Государство будет финансировать проекты ТНТ и СТС

Минкомсвязь предложила поправки в закон о СМИ, которые позволят развлекательным телеканалам получать расширенные бюджетные субсидии. Для этого ведомство предложило внести поправки, опубликованные на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.
Министерство предлагает уточнить, какие телеканалы должны считаться «обязательными общедоступными». Изменения, предлагаемые ведомством, позволят вдвое увеличить количество общедоступных каналов и упростят жизнь каналов так называемого второго мультиплекса, к которому относятся СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас».
Предложение связано с тем, что данные каналы сейчас часто не работают в небольших населенных пунктах, где население меньше 100 тысяч человек. Это связано с тем, что распространение сигнала в маленьких городах «является существенным экономическим обременением», не окупаясь из-за неэффективной рекламы, уточняют в Минкомсвязи.
Если нововведения будут приняты и каналы второго мультиплекса станут общедоступными, тогда ситуация изменится. «Все кабельные и спутниковые операторы распространяют такие каналы на безвозмездной основе», — поясняет РБК. На данный момент это относится к каналам первого мультиплекса: к «Первому каналу», «России 1», «России 24», «России К», НТВ, «Пятому каналу», «Матч ТВ», «ТВ Центру», «Карусели» и «Общественному телевидению России».