В Екатеринбурге второй раз за два дня нашли повешенную женщину

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Восточной обнаружили тело женщины, повешенной на детской площадке. По информации правоохранителей, смерть девушки не связана с криминалом.
«На месте работает следственно-оперативная группа территориального ОВД и коллеги из регионального управления Следственного комитета. Личность женщины сыщики угрозыска установили. По предварительным данным, это гражданка 1978 года рождения», — сообщил «URA.RU» глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
В настоящий момент стражи порядка опрашивают жителей соседних домов, пытаются найти возможных очевидцев. Также устанавливается детальная информация о скончавшейся. Уже известно, по словам Горелых, что смерть женщины «не связана с криминалом».
Накануне тело еще одной повешенной девушки нашли неподалеку от Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). По информации источника «URA.RU» в правоохранительных органах, она была студенткой первого или второго курса вуза и приехала из Челябинска.