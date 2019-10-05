04 октября 2019
03 октября 2019

В Екатеринбурге второй раз за два дня нашли повешенную женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по участникам столкновения на Депутатской; со стороны цыган. Екатеринбург, следственный комитет, ленинский районный суд, ск рф
На месте происшествия работают следователиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Восточной обнаружили тело женщины, повешенной на детской площадке. По информации правоохранителей, смерть девушки не связана с криминалом.

«На месте работает следственно-оперативная группа территориального ОВД и коллеги из регионального управления Следственного комитета. Личность женщины сыщики угрозыска установили. По предварительным данным, это гражданка 1978 года рождения», — сообщил «URA.RU» глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящий момент стражи порядка опрашивают жителей соседних домов, пытаются найти возможных очевидцев. Также устанавливается детальная информация о скончавшейся. Уже известно, по словам Горелых, что смерть женщины «не связана с криминалом».

Накануне тело еще одной повешенной девушки нашли неподалеку от Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). По информации источника «URA.RU» в правоохранительных органах, она была студенткой первого или второго курса вуза и приехала из Челябинска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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