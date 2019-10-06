Греф рассказал, как в Сбербанке вышли на виновника утечки данных клиентов

Вычислить виновника утечки данных клиентов Сбербанка удалось благодаря двойной службе по борьбе с кибербезопасностью, сообщил в интервью «Россия 24» глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, вначале круг подозреваемых включал в себя 35 сотрудников кредитной организации, затем в ходе работы он сократился до двух человек.
«Понимали, что есть утечка из наших систем», — рассказал глава кредитной организации, его слова приводят РИА «Новости».
Греф пояснил, что в Сбербанке работают две службы кибербезопасности. Одна занимается обеспечением безопасности контура банка, а вторая — дочернее предприятие банка — Bi.Zone, в функции которой входит разведка в интернете и так называемый «белый хакинг» (тестирование безопасности компьютерных систем на возможные взломы — прим.ред.).
«Мы отловили объявление, и преступник вступил в контакт с нашим сотрудником, он не подозревал о том, что это наш сотрудник, но мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка, и утечка, которая произошла — это утечка внутренняя», — признал Греф. По его словам, к двум часам ночи 2 октября стало ясно, что утечкой данных клиентов занимаются «два человека, на которых больше всего падало подозрение».
Ранее сообщалось, что злоумышленником оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который в силу обязанностей имел доступ к базам данных. Сотрудник хотел украсть информацию «в корыстных целях». В полиции он признал свою вину.
Сбербанк сообщил ранее об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает по меньшей мере 200 клиентов, напоминает агентство Nation News. В свою очередь продавцы украденных данных утверждали, что владеют данными о 60 миллионах карт.