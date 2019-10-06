Ученые объявили о вреде сырых овощей для здоровья человека

Сырые овощи являются источником проблем с кишечником. К такому выводу пришли американские ученые.
«Сырые овощи уничтожают полезные бактерии, которые участвуют в процессе пищеварения и укреплении иммунной системы. Таким образом, человек становится менее защищенным от воздействия вредных веществ и может испытывать проблемы с кишечником», — пишет «
Уточняется, что ученые провели эксперимент на мышах и людях, разделив каждых на четыре группы. Представители первой группы и второй группы ели сырое мясо и сладкий картофель соответственно, а участники двух других — те же продукты, но в отварном, поджаренном или тушеном виде.
По итогам опыта исследователи не нашли разницы в микрофлоре у тех, кто питался разными видами мяса, зато обнаружили расхождения у тех участников, кто ел овощи. Результаты своего исследования ученые обосновали тем, что обработанные овощи действуют на пищеварение положительно, а вот сырые плоды уничтожают полезные бактерии в кишечнике. Такой вывод оказался справедлив как для людей, так и для грызунов.