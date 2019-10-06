В ДТП пострадали 10 человек Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области опрокинулся туристический автобус. О произошедшем сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«На момент происшествия в автобусе находились 29 человек, детей нет. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 10 человек, погибших нет», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло возле села Паново-Осаново, автобус опрокинулся в кювет.

Пострадавших в ДТП доставили в ближайшие больницы. Причины произошедшего уточняются, добавили в МЧС. На месте работали 9 человек и 3 единицы техники.

По одной из версий, водитель автобуса не справился с управлением, пишет LIFE . Издание также опубликовало видео с места аварии.

Обновлено 13:55: по данным регионального МЧС, в аварии пострадало 20 человек, сообщает РИА «Новости».