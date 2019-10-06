Кадырова в день рождения наградили за «героический подвиг»

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил почетный знак Совета Федерации за развитие парламентаризма. Награду главе республики вручили во время торжеств по случаю Дня города Грозного.
«За большой вклад в государственное строительство и совершенствование законодательства Чеченской республики наградить почетным знаком СФ ФС России за заслуги в развитии парламентаризма главу Чеченской республики Кадырова Рамзана Ахматовича», — цитирует слова председателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко РИА «Новости». Тимченко также отметил, что за 15 лет Кадыров совершил героический подвиг — превратил разрушенный Грозный вгород-сказку, город-сад.
Кадыров имеет ряд серьезных наград: высшую награду Чечни — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова, орден Мужества, Почета, «За заслуги в развитии парламентаризма в Чеченской республике».
Ранее журналисты составили топ-5 знаковых цитат Кадырова в честь его дня рождения, напоминает Nation News. 5 октября политику исполнилось 43 года.