Желающие поучаствовать в третьем сезоне всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» при регистрации обнаружили новшества, о которых ранее молчали организаторы. Среди неожиданных нововведений — возможность бросить вызов другу и пригласить его к участию в состязании.
О новой возможности на своей странице в Facebook рассказал референт управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич. «Теперь можно заставить ленивого друга зарегистрироваться и посоревноваться, кто дальше пройдет! Какие плюшки за это положены не скажу, но активно призываю накидать вызовов своим друзьям и коллегам снобам» — написал он.
Также Жарич уточнил, что в грядущем сезоне «Лидеров России» появятся три новых профессиональных трека: здравоохранение, наука и образование, финансы и технологии. В комментариях к посту он отметил, что те участники, которые ранее доходили до очного этапа, в этот раз получат послабление. Сам Жарич будет участвовать в состязании уже в третий раз.
Регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России» открылась 4 октября и продлится две недели. Для участия желающие должны заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и написать небольшое эссе. Этапы конкурса останутся прежними — дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал.
Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации. В прошлом году победу одержали 104 человека, которые получили возможность сотрудничать с наставником из числа руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.