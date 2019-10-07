Стало известно, как крупные банки незаконно ищут клиентов

Больше всего штрафов за незаконные запросы кредитной истории получил банк «Открытие» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Крупные банки предлагают займы россиянам, которые никогда к ним не обращались. Перед этим учреждения незаконно запрашивают кредитную историю граждан, чтобы находить надежных плательщиков.

«В 2019 году Центробанк вынес 47 постановлений о штрафах в отношении финансовых организаций, которые без разрешения запрашивали кредитную историю россиян», — передают «Известия» со ссылкой на сайт ЦБ. Как отмечает издание, больше всего нарушений регулятор нашел у банка «Открытие», которому выписали 32 предписания. Кроме них, штрафы получили банки «Уралсиб» (6 наказаний), Райффайзенбанк (3), а также Промсвязьбанк и ВТБ.

При этом банки опровергают, что нарочно ищут россиян с хорошей кредитной историей, и винят во всем технические сбои. Так, в банке «Открытие» заявили, что нарушения связаны с ошибкой в результате слияния баз данных по ходу интеграции розничной сети «Открытия» и Бинбанка. В ВТБ также отметили, что в отношении их организации зафиксировали лишь одно нарушение, вызванное техническим сбоем.

За каждый подобный штраф банки вынуждены платить от 30 до 50 тысяч рублей. Как отмечают эксперты издания, для кредитных организаций такие суммы являются «символическими». Однако, как отмечает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксаков, в ближайшее время штраф может многократно увеличиться.