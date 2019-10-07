Экс-депутат Госдумы сравнил Дудя со звездами телевидения времен 80-х

Юрий Дудь стал новым «прожектором перестройки», полагает экс-парламентарий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист и блогер Юрий Дудь является современным аналогом звезд телевидение 1980-х годов: в частности, его можно сравнить с ведущими программы «Прожектор перестройки». Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы РФ Аркадий Янковский.

«Журналист Дудь больше, чем журналист. Последнее интервью с Гуриевым не просто продолжило ряд блистательных работ, но и продемонстрировало его мощную факторность в современном российском пространстве. Помимо осуществления просветительской функции для молодёжи, Юрий становится «прожектором» и для многих дезориентированных в путинском мраке представителей старших поколений. <…> Невероятный взлёт популярности некогда спортивного журналиста сегодня делает его влиятельнейшей фигурой, фактором, подобным знаменитой телепередаче горбачевских времён «Прожектор перестройки», — написал экс-парламентарий в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению Янковского, у Дудя есть самые реальные шансы стать настоящим символом нынешнего времени. О возможных политических перспективах блогера экс-депутат рассуждать не стал.

Ранее Дудь, получивший премию «Человек года» журнала GQ в категории «Лицо с экрана», обратился к гостям церемонии, попросив их не молчать о массовых протестах и коррупции в нашей стране. Он также признался, что не понимает, «почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу».

Его выступление впоследствии прокомментировали в Кремле. Телеведущий Владимир Познер считает, что речь Дудя не является значимым событием (после этого журналист Олег Кашин заявил, что Познер попросту завидует своему более молодому коллеге). А писатель Дмитрий Быков рассказал, что, по его мнению, Дудь является настоящим «голосом поколения».