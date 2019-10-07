Осужденный за хищение пенсий пермский бизнесмен хочет вернуть свое имущество

Петр Пьянков был приговорен к 4 годам колонии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-владелец пермского пенсионного фонда «Стратегия» Петр Пьянков, отбывающий срок за похищение средств клиентов, намерен снять арест со своего имущества. Дело будет рассматриваться в Пермском краевом суде 17 октября.

«Рассмотрение дела по статье 399 УПК РФ („Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора“) назначено на 17 октября», — уточнили «URA.RU» в пресс-службе краевого суда.

Ранее суд арестовал несколько активов, принадлежащих бывшему бизнесмену Пьянкову, по уголовному делу, связанному с НПФ «Стратегия». В 2018 году фонд признали банкротом, а двумя годами ранее Центробанк аннулировал его лицензию.

Бывшему гендиректору фонда и его владельцу Пьянкову, а также бизнесмену Дмитрию Щукину предъявили обвинение в хищении средств «Стратегии». В декабре прошлого года Пьянков был приговорен к 4 годам колонии и двухмиллионному штрафу. Суд признал его виновным в хищении средств фонда на сумму более 220 млн рублей, отмывании 150 млн рублей и незаконном образовании юридических лиц.

Дмитрий Щукин избежал наказания, сопряженного с лишением свободы. Суд обязал выплатить штраф в сумме 490 тыс рублей. Пострадавшими по делу о банкротстве «Стратегии» признаны более 70 тыс. вкладчиков.