Минобороны будет платить ипотеку за погибших военных

Минобороны взяло на себя ответственность по ипотеке за погибших военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны России будет погашать досрочно ипотеку в случае гибели или смерти военных. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в первом чтении уже в октябре.

«Плановые лимиты бюджетных ассигнований на указанные цели предусмотрены в предварительном распределении на 2020—2022 годы и составляет 3,8 млрд рублей, 4 млрд рублей, 3,9 млрд рублей соответственно», — приводит цитату из пояснительной записки «Парламентская газета». Уточняется, что для реализации инициативы планируется выделять деньги из федерального бюджета, которые были предусмотрены для военной ипотеки.

Согласно действующему законодательству, ведомство выплачивает ипотеку семьям погибших военных до даты полного исполнения обязательств по кредиту. При этом объем выплат превышает в несколько раз сумму начальной задолженности. Срок погашения составляет от 9 до 11 лет.

Ранее «URA.RU» писало, что в России изменят правила получения военной ипотеки для военнослужащих. Они будут действовать, как и в гражданской ипотеке, через эскроу-счета, передает агентство Nation News. При действии счетов застройщик не имеет права реализовывать деньги долевых участников, передает «Утро.ру».