В Чечне отреагировали на информацию о подготовке покушения на Кадырова

Telegram-канал отмчеает, что у Рамзана Кадырова недавно якобы резко ухудшилось здоровье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что не будет комментировать слухи о подготовке попытки отравления Рамзана Кадырова. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

«Я слухи не комментирую», — высказался Каримов. Ранее telegram-канал «СКФО Telegraph» сообщил, что в Чечне «говорят о попытке отравления главы». Отмечается, что в подготовке покушения были задействованы бывший глава города Аргуна Ибрагим Темирбаев, первый заместитель главы МВД Апти Алаудинов и глава Урус-Мартана Валид Абдурешидов.

По данным telegram-канала, для допроса был задержан заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальник полиции Апти Алаудинов. В начале июня появились слухи о возможных связях главы Урус-Мартана Абдурешидова и Алаудинова. Telegram-канал подчеркивает, что у Кадырова недавно резко ухудшилось здоровье и он уже несколько раз терял сознание. Глава Чечни якобы не может долго говорить и исключает из графика все необязательные мероприятия.

Ранее министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов опроверг информацию о серьезных проблемах со здоровьем Кадырова, передает телеканал 360. По его словам, у главы республики была обычная сезонная простуда.