В России вынесли первое наказание за курение на балконе

Житель Ставрополья получил штраф за пожар на балконе из-за непотушенной сигареты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Ставрополья, устроивший небольшой пожар на балконе, получил штраф по новому закону, который запрещает курение на лоджиях. Мужчина будет оштрафован на 4 тысячи рублей.

«Причина пожара — неосторожность при курении. В отношении него составлен административный протокол, по результатам которого виновный в пожаре оштрафован на 4 тысячи рублей», — цитирует телеканал 360 главу пресс-службы ГУ МЧС по региону Олега Дегтярева.

Ранее «URA.RU» писало, что в России могут вынести первое наказание за курение на балконе. Ставрополец устроил пожар площадью 0,5 квадратного метра. В результате инцидента никто не пострадал, передает « Царьград ».

Закон «о запрете курения на балконах» вступил в силу 1 октября. Изменения в правилах пожарной безопасности направлены на то, чтобы россияне не устраивали пожары из-за открытого огня. Под определение «открытый огонь» попадают зажженные свечи, мангал и сигареты. Позже в МЧС пояснили, что курить на балконах и лоджиях можно, но так, чтобы не возникла угроза пожара, отмечает «Национальная служба новостей».