В Свердловской области подготавливается фундамент для нового скандала в медицине. По словам источников «URA.RU», местное отделение партии «Родина» уже завтра может инициировать «атаку» на и. о. главврача алапаевской горбольницы Алексея Красилова, заступившего в должность около полугода назад.
«Партия попытается очернить руководителя больницы, возможно, даже через анонимный вброс. Эти люди — друзья [пиарщицы] Валентины Гофенберг, к которой сейчас есть вопросы у правоохранительных органов», — сказал инсайдер «URA.RU».
К слову, свердловская «Родина» уже демонстрировала погруженность в проблемы местной медицины. В августе председатель реготделения партии Валерий Хвостов выступал с обращением к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой ввести в регионе внешнее управление. Одной из «болевых точек» местной системы здравоохранения Хвостов как раз называл Алапаевск.
При этом глава города Сайгид Билалов сказал «URA.RU», что ничего не слышал о готовящемся информационном вбросе: «Я не думаю, что Валерий Хвостов ради своего пиара будет проводить какие-то подобные акции, что будет заниматься какими-то делами, Как Гофенберг. Насчет главврача горбольницы — за последние полгода на него не поступало жалоб ни от коллектива, ни от жителей».
Представитель «Родины» в Алапаевске Алексей Грачев заявил «URA.RU», что на данный момент партии не за что критиковать Красилова, поэтому информация о готовящейся атаке якобы неверна.
Валентина Гофенберг, будучи зампредседателя реготделения «Родины», вела крайне агрессивную кампанию в Алапаевске и других городах Среднего Урала. В итоге пиарщица стала фигуранткой пяти уголовных дел.