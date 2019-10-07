В Губахе подрядчик при благоустройстве двора уложил новый асфальт ниже уровня колодца на 30-40 сантиметров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Губахе (Пермский край) подрядчик ООО «СК Статус» сделал новый тротуар у дома по ул. Тюленева, 3 на 30-40 сантиметров ниже уровня канализационного колодца, рассказали «URA.RU» местные жители. Они сообщили, что из-за препятствия невозможно нормально ходить по тротуару.

«Видимо подрядчик решил, что и так сойдет. Но по тротуару невозможно нормально пройти. К тому же, там еще рядом с домом сделали дорогу выше уровня отмостки. Теперь вся вода будет стекать в подвал», — пояснил «URA.RU» один из жителей Губахи. Он пояснил, что люди уже провели встречу с представителями управляющей компании и собираются жаловаться в местную администрацию, которая является заказчиком работ.

В пресс-службе администрации Губахи сообщили «URA.RU», что знают о сложившейся ситуации и в ближайшие дни препятствие с тротуара должны ликвидировать. «Соответствующие замечания главой Губахинского округа Николаем Лазейкиным направлены подрядчику», — пояснили в пресс-службе. Также там уточнили, что уровень дороги рядом с домом тоже будет приведен в надлежащее состояние.

В Губахе на улице Тюленина, 3 сделали тротуар, по которому с трудом можно пройти Фото: читатель «URA.RU»