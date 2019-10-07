Будущий глава дипломатии Евросоюза призвал сохранить антироссийские санкции

Экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель считает, что ограничительные меры в отношении РФ нужно сохранить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз не должен отменять санкции, введенные против России, пока «ее поведение не изменится». Об этом в Брюсселе во время слушания в профильном комитете Европарламента по иностранным делам заявил кандидат представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европе «нужно много единства, достаточно, чтобы одно государство проголосовало против продления санкций, чтобы они устарели. Вот пример, где единогласие необходимо», — передает ТАСС заявление политика. При этом Боррель добавил, что, несмотря на особый режим, Брюссель видит перспективы диалога с Москвой, передает RT.

Также уточняется, что в число приоритетов внешней политики ЕС на 2020—2024 годы Боррель включил поддержку Украины и выстраивание отношений с США.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что условий для снятия санкций с Россией пока нет, однако обстоятельства позволяют провести встречу «нормандской четверки», сообщает НСН.

Санкции против России странами ЕС были введены после событий на Украине в 2014 году, когда РФ к своим территориям присоединила Крым. Москву тогда обвинили в агрессии и ввели ряд ограничений.