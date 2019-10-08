СМИ узнали, в каких городах РФ можно найти работу с зарплатой от 200 до 650 тысяч в месяц

Эксперты нашли порядка 20 вакансий с зарплатой не меньше 200 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Работу с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц можно найти в шести городах России. О вакантных должностях и пожеланиях работодателей журналистам рассказали в сервисе по трудоустройству HeadHunter.

Всего в списке оказались 20 вакансий. Один из московских производственных холдингов, к примеру, ищет генерального директора для создания экспедиционно-курьерского бизнеса. Обещают зарплату в 10 тысяч долларов на руки (около 650 тысяч рублей), пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование. Ведущему разработчику Android в одной из столичных компаний готовы предложить 400 тысяч в месяц и выше.

В Якутске ищут второго пилота вертолета МИ-8Т. При наличии налета не менее 500 часов кандидат может претендовать на ежемесячный заработок в размере 350 тысяч рублей. Столько же готовы платить директору IT-департамента в Москве (название компании не называется). Главному бухгалтеру с функциями финансового директора в Санкт-Петербурге предлагают доход в 250 тысяч.

В Ростове-на-Дону филиал американской компании Oracle Siebel CRM по производству программного обеспечения ищет консультанта. Готовы платить от 200 тысяч, кандидат должен иметь высшее техническое образование и опыт работы от 1 до 3 лет. В Йошкар-Оле аналогичный доход предлагают руководителю отдела цифрового маркетинга, а в Екатеринбурге — ведущему менеджеру по оптовым продажам и ключевым клиентам.