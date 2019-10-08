Российские дороги хотят оснастить умными «лежачими полицейскими»

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ЧМ-2018. Футбольные болельщики на улицах Екатеринбурга, екатеринбург арена, лежачий полицейский
Новые «полицейские» смогут самостоятельно определять — поднимать барьер перед автомобилем или нетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России рассматривают проект об установке умных искусственных дорожных неровностей («лежачие полицейские») с системой фото- и видеофиксации. Об этом заявил представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.

«Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году», — цитирует Федосеева VSE42.Ru. Стоимость проекта оценивают в восемь миллионов рублей. Предполагается, что с помощью камер, замеряющих скорость передвижения автомобиля, «лежачий полицейский» будет определять: поднимать барьер или нет.

Федосеев пояснил, что умные «лежачие полицейские» смогут продлить работу автомобильной подвески на 40%. Также технологические неровности будут способствовать снижению вредных выбросов из-за отсутствия необходимости разгоняться и тормозить.

Ранее «URA.RU» писало, что пешеходные переходы в России подняли над дорогой. Чтобы обезопасить пешеходов, «зебру» стали делать на несколько сантиметров выше, чем основное дорожное покрытие, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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