Работники машиностроительного завода имени Дзержинского просят поддержки у губернатора Прикамья Максима Решетникова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Работники оборонного предприятия Прикамья — машиностроительного завода имени Дзержинского (ЗиД) планируют выйти на митинг 18 октября, рассказал «URA.RU» председатель профсоюзного комитета завода Рим Галимзянов. Он уточнил, что ранее люди уже обращались к губернатору Пермского края Максиму Решетникову, но он не стал вмешиваться в ситуацию.

«Заказов на заводе на 2020 год нет, поэтому это последний вопль. Оборонщики Приамурья хотят выйти на митинг, мы тоже», — заявил «URA.RU» Галимзянов. Он пояснил, что уже неоднократно обращались к руководству регионом. «Решетников, мы на твоей земле живем. 800 человек, придумай что-нибудь. Он говорит: „Вы — федералы, вы под [министром промышленности России Денисом] Мантуровым, я тут ничего не имею“. Мы обращались по кругу неоднократно», — говорит Галимзянов.

Основным заказчиком ЗиДа является кировский «Авитек», с которым до сих пор не удается подписать контракт на следующий год. Пермский завод производит радиовзрыватели и другие комплектующие для ракет, используемых в комплексах ПВО.

Сейчас, по словам Гализянова, исполнительный директор завода Леонид Смирнов уехал в Киров на переговоры. «Если он сможет договориться, то мы отзовем заявление на митинг», — уточнил Галимзянов. Если контракт подписан не будет, то уже в 2020 году три четверти рабочих предприятия (средний возраст — 49 лет, средняя зарплата — около 30 тысяч рублей) останется без средств к существованию.

В пресс-службе министерства промышленности Прикамья сообщили «URA.RU», что ведомство направило запрос в АО «ВМП Авитек».