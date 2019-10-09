Тюменские бизнесмены жалуются на резко увеличившиеся налоги

Предприниматели говорят, что не смогут выплатить налоги Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Владельцы офисов в деловом центре «Союз» по ул. Одесская, 9 в Тюмени шокированы десятикратным увеличением налога на имущество, часть из них не сможет его выплатить. Об этом «URA.RU» сообщили собственники помещений.

«В этом году пришел налог на помещение в офисном центре на сумму 178 тыс. рублей за год, ранее он составлял 19,2 тыс. рублей. Это неподъемная сумма для предпринимателей, которые владеют одним помещением, ее не может перекрыть даже плата от аренды», — сообщила «URA.RU» одна из собственников Анастасия Кемпф.

Как оказалось, департамент имущественных отношений Тюменской области включил офисный центр «Союз» в перечень «административно-деловых центров» — вместе с «Гудвином», «Вояжом», «Кристаллом» и другими ТЦ. Ставка по налогам для них составляет 2% от кадастровой стоимости. Платить по такому тарифу приходится и юридическим лицам, и обычным частникам. При этом базовая ставка налога составляет 0,3%.

Собственники помещений обратились в департамент имущественных отношений с просьбой исключить центр «Союз» из «дорогого списка». «Оно будет рассмотрено, ответ будет направлен заявителю до конца октября», — прокомментировали «URA.RU» в ведомстве. В тюменской налоговой, куда обращались предприниматели, агентству сообщили, что являются лишь исполнительным органом и не могут повлиять на размер выплат. В ожидании ответа от чиновников частники собираются обратиться за помощью к депутатам, в ОНФ, уже сходили в КПРФ, пишут в прокуратуру и собирают подписи под письмом к губернатору Александру Моору.