В руководстве филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» принято кадровое решение. Руководитель филиала компании Вадим Локтин покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности директора филиала назначен главный инженер предприятия Эдуард Илларионов. В пресс-службе «Пермэнерго» корреспонденту «URA.RU» уточнили, что Вадим Локтин продолжит работу в структуре компании на территории Южного Урала.
«На Южном Урале сейчас реализуются серьезные проекты. Бывший замминистра энергетики России, губернатор Челябинской области Алексей Текслер очень серьезно поддерживает эту работу, поэтому принято такое решение», — сообщил пресс-секретарь филиала «Пермэнерго» Михаил Науменко.
Вадим Локтин возглавил «Пермэнерго» в 2017 году. До этого он работал в «Челябэнерго» и МРСК Урала в Екатеринбурге. На своем посту Локтин сменил Олега Жданова, который руководил предприятием 12 лет.