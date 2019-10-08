Задержание звезды «Счастливы вместе» с наркотиками назвали подставой

Бывший PR-агент актрисы Натальи Бочкаревой Дарья Дьяченко прокомментировала задержание звезды с кокаином. По мнению Дьяченко, скандальный инцидент выглядит как подстава.
«Не исключено, что Наталья Бочкарева села за руль выпившая, но ведь наркотики ее просто могли попросить кому-то отвезти», — приводит слова Дьяченко StarHit. Также сообщается, что актриса Наталья Бочкарева сама призналась полиции о наличии у нее при себе запрещенных веществ.
Также PR-агент звезды уточнила, что актрисе надо было сразу же рассказать правоохранителям, как она попала в такую ситуацию. «Не нужно было никаких сторис со смешными оправданиями, нужно было решать ситуацию хладнокровно», — отметила Дьяченко.
О задержании российской актрисы Натальи Бочкаревой стало известно 28 сентября. Сотрудники ГИБДД нашли у звезды кокаин. В отношении артистки было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ, передает «Утро.ру». При этом сама Наталья Бочкарева долгое время опровергала сообщения о найденном у нее кокаине, передает «Ридус».