Иностранцы меняют имена, чтобы опять попасть в Курганскую область

Незаконных мигрантов задерживают на границе Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Курганской области

Иностранные граждане меняют свои имена, чтобы попасть в Курганскую область по новым паспортам. Об этом «URA.RU» рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«В 2019 году возросло число задержанных иностранцев, которые изменили свои паспортные данные для въезда в страну. В отношении 80 человек возбуждены уголовные дела. За аналогичный период 2018 года таких задержанных было 67», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе погрануправления. Имена меняют те иностранцы, которые не имеют права въехать на территорию России. Запрет выносится в отношении злостных нарушителей миграционного законодательства.

После выдворения на родину мигранты меняют имена, фамилии, и снова попадают в страну. «В ходе пограничного контроля в пунктах пропуска и оперативно-разыскных мероприятий нарушителей выявляют, а уголовные статьи возбуждают по каждому факту незаконного пересечения границы. Из общего числа уголовных дел 92% связаны с изменением паспортных данных», — добавили в погрануправлении.