Зарплаты работников сельского хозяйства в Прикамье увеличат, но они станут ниже, чем в 2019 году

Зарплаты работников сельхозотрасли в Прикамье повысят через четыре года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительстве Пермского края намерены в ближайшие четыре года повысить зарплаты работникам сельского хозяйства. Изменениям внесены в региональную госпрограмму поддержки агропромкомплекса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем указано, что к 2022 году увеличится на 20% производство сельхозпродукции и молока, на два процента повысится уровень продовольственной безопасности, а также вырастут зарплаты сельхозработников.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госпрограмму „Господдержка агропромышленного комплекса Пермского края“. […] Увеличение среднемесячной зарплаты работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) к 2022 году до 21,9 тыс. рублей», — указано в тексте документа.

При этом указанные цифры не подкреплены реальными статистическими показателями. Согласно данным Пермьстата, в текущем году средняя зарплата сельхозработников в регионе составила 24,3 тыс. рублей. Таким образом зарплаты занятых в сельхозотрасли понизятся на 2,3 тыс. рублей. Получить комментарий регионального министерства сельского хозяйства на момент публикации новости не удалось.

В августе из-за плохих погодных условий в Прикамье был введен режим чрезвычайной ситуации. Проливные дожди, крупный град и заморозки уничтожили посевы зерновых, свеклы, картофеля, многолетних и однолетних трав. В связи с этим краевые власти освободили аграриев от штрафов за невыполнение планов.