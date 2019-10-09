Главные лица Урала выбрали «политика года» от «URA.RU»!

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько стал «Политиком года» по версии «URA.RU». Победу в премии заместителю главы региона присудил экспертный совет из 50 человек. Торжественная церемония состоялась вечером 9 октября в ресторане «Касторка» в Екатеринбурге.
«Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в голосовании на сайте, признаюсь, я сам проголосовал за Александра Геннадиевича Высокинского. Ему сегодня труднее всех, и его надо как можно больше поддерживать. Я думаю, что сегодня победили мы все, это коллективное звание, в одиночку чего-то достичь невозможно», — сказал Бидонько.
Сергей Бидонько попал в финал премии «Политик года» по итогам масштабного онлайн-голосования, которое проходило на сайте «URA.RU». Агентством был представлен лонг-лист из 11 кандидатов, из которых наши читатели выбрали трех лидеров. Кроме Сергея Бидонько в тройку попали мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и депутат гордумы Алексей Вихарев. Всего за 14 дней в голосовании приняли участие более 74,1 тысячи пользователей.
«События с октября 2018 по сентябрь 2019 года на Среднем Урале — протесты против транспортной реформы, митинги в сквере у драмтеатра, выступления православных на Уралмаше и историческая ротация в управленческой команде Екатеринбурга — показали, что политик — не звание или должность, политиками становятся. Эти события дали в этом году так много новых кандидатов, что список номинантов стал в полтора раза длиннее прошлогоднего», — подчеркнул во время премии шеф-редактор «URA.RU» Иван Некрасов.
Номинантов, попавших в шорт-лист, оценивал экспертный совет премии «Политик года». В него вошли представители политической и бизнес-элиты Урала (например, полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и глава «Сима-Ленда» Андрей Симановский), известные политологи, социологи, общественники, научные деятели, руководители СМИ, представители культуры.