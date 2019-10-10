Челябинский губернатор забраковал проект Дубровского о ВСМ до Екатеринбурга

Скоростной поезд должен сократить путь между уральскими столицами до одного часа (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер забраковал финансовую модель строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Екатеринбургом и Челябинском. Сейчас идет ревизия проекта, который активно лоббировал его предшественник Борис Дубровский, заявил он «URA.RU».

«Я забраковал изначальную финансовую модель, поскольку не очень верю в нее с точки зрения пассажиропотока и окупаемости. Проводим ревизию, к которой активно подключилась Свердловская область», — рассказал Текслер корреспонденту агентства.

Вместе с тем, по его словам, проект может быть реализован — с учетом уникальных перспектив агломерации двух уральских столиц. «В проект верю, но он должен быть экономически оправдан и не лечь [нагрузкой] на региональные бюджеты. Нужно и федеральное финансирование в рамках капитального гранта, — пояснил глава региона. — Сегодня мы находимся в процессе разработки новой финансовой модели».

ВСМ Екатеринбург—Челябинск ранее вошла в число приоритетных проектов долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года. Расстояние между столицами Среднего и Южного Урала пассажирский поезд должен преодолевать за 70 минут. Стоимость проекта, который активно лоббировал экс-губернатор Южного Урала Борис Дубровский, оценивается в 402 млрд рублей.