Сергей Суровикин не мог запретить цветы и картины в офицерских кабинетах Фото: Портал «Забмедиа.Ру» http://zabmedia.ru/

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин является настоящим профессионалом своего дела, поэтому не мог отдать приказ убрать из кабинетов в воинских частях цветы и картины. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Суровикин уверено командует видом вооруженных сил, является героем России, и не надо, не разобравшись в ситуации, навешивать ярлыки. Сергей Владимирович — настоящий профессионал своего дела. <…>. Не мог Суровикин и реально не давал распоряжения, которое ему приписывают», — приводит REGNUM слова парламентария.

Ранее РБК сообщило, что главком ВКС «в целях организации работы командиров» приказал убрать картины, цветы, календари и документы не в рамках со стен в кабинетах командиров соединений, воинских частях и подразделений ВКС. Позже сам Суровикин сказал, что не давал таких указаний. Телеграмму с такими требованиями, по его словам, разослал замначальника штаба транспортной авиации Раиль Басыров. С ним уже проведена «воспитательная беседа о недопустимости подобных инициатив», подытожил военачальник.

Сергей Суровикин, напомним, хорошо известен на Урале. В 2002—2004 годах он командовал 34-й мотострелковой дивизии в Екатеринбурге, а на протяжении 2010-го возглавлял штаб Приволжско-Уральского военного округа. До назначения главнокомандующим ВКС РФ, с марта по декабрь 2017-го, военачальник возглавлял российскую группировку в Сирии, после чего ему было присвоено звание Героя России за мужество при выполнении долга.