Власти предложили штрафовать родителей курящих детей

В правительстве России обсуждают возможность введения наказания для родителей курящих несовершеннолетних детей. Среди вариантов ответственности — предупреждение, штраф или арест на несколько суток.
Соответствующая инициатива была зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Документ подписан министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, который возглавляет указанную комиссию. Роспотребнадзору поручено направить такое обращение в Минюст, но туда инициатива еще не поступала, пишет газета «Известия».
Действующий административный кодекс подразумевает наказание лишь для совершеннолетних граждан, которые курят в неположенных местах. Обновленный КоАП, который сейчас обсуждается в правительстве, должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.