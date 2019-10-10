09 октября 2019

Власти предложили штрафовать родителей курящих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с активистами ОНФ для первичного осмотра аварийно-опасных участков дорог вблизи образовательных учреждений. Курган, сигарета, территория школы, курение запрещено, запрещающий знак, школа 27 курган
Документ о штрафах за курение детей еще обсуждается в правительствеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве России обсуждают возможность введения наказания для родителей курящих несовершеннолетних детей. Среди вариантов ответственности — предупреждение, штраф или арест на несколько суток.

Соответствующая инициатива была зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Документ подписан министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, который возглавляет указанную комиссию. Роспотребнадзору поручено направить такое обращение в Минюст, но туда инициатива еще не поступала, пишет газета «Известия».

Действующий административный кодекс подразумевает наказание лишь для совершеннолетних граждан, которые курят в неположенных местах. Обновленный КоАП, который сейчас обсуждается в правительстве, должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.

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