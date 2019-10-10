В селе Половинное Курганской области сорвался аукцион по поиску подрядчика на ямочный ремонт дороги. Местные чиновники нашли выход — сами сделали ремонт. Об этом глава Половинского района Армэн Хачатурян сообщил на странице «ВКонтакте».
«Не смогли найти подрядчиков на выполнение ямочного ремонта участка ул. Победы. Приняли решение выполнить работу хозспособом (собственными силами)», — сообщил Хачатурян. С ремонтом помогли сотрудники Половинского сельсовета.
По словам главы района, такой способ ремонта имеет только плюсы. «Дешевле примерно на 30 процентов и самое главное — никого не ждем, двигаемся дальше», — уточнил Хачатурян.
Половинскому району в этом году выделено в три раза больше денег, чем в прошлом — 11 млн рублей. «Но их конечно, недостаточно, чтобы все наши дороги стали гладкими», — добавил глава района.