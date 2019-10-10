Аварийную посадку совершил в екатеринбургском аэропорту Кольцово военно-транспортный самолет Ан-12. Самолет, прибывший в Екатеринбург из Челябинска, приземлился на полосу «на брюхо».
«У самолета не вышло шасси, поэтому он был вынужден садиться прямо „на брюхо“. Шасси отказало во время посадки, поэтому экстренную посадку не запрашивали. Возгорание не произошло. Пострадавших нет, опасного груза на борту нет. В аэропорт уже едут представители военной прокуратуры» — сообщил «URA. RU» источник в аэропорту Кольцово.
«В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно не является пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», — прокомментировали инцидент в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Аналогичную посадку «на брюхо» без выпуска шасси совершил на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа летчик «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов. Тогда посадка так же прошла без жертв.