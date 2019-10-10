Из-за ЧП в Кольцово оказался под угрозой отборочный матч на Евро-2021

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ЧМ-2018. 44 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Мексики. Екатеринбург, футбол, футболист, чичарито, балькасар хавьер эрнандес, сборная мексики по футболу, лайюн мигель, balcazar javier hernandez, chicharito, layun miguel, larsson sebastian, ларссон себастиан
Из-за ЧП с Ан-12 срывается прилет молодежной сборной ПольшиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Военный самолет экстренно сел в Кольцово

В аэропорту Кольцово из-за ЧП с Ан-12 срывается прилет молодежной сборной Польши, которая 11 октября должна сыграть в Екатеринбурге против российской национальной команды. Как сообщили «URA.RU» источники, поляки должны через час прилететь в уральскую столицу, но авиасообщение в Кольцово остается закрытым.

«Сейчас есть два варианта развития событий. Либо поляки приземлятся в другом городе, либо аэродром откроется к тому моменту, когда футболисты прилетят», — сказал источник «URA.RU».

На 10 октября у польской сборной была запланирована пресс-конференция в 18:30 и открытая тренировка. В пресс-службе РФС «URA.RU» попросили позвонить для комментария позднее. Матч отборочного турнира Евро-2021 между молодежными сборными России и Польши должен состояться в Екатеринбурге 11 октября. Начало в 17.00 по московскому времени.

Дозвониться до пресс-службы Кольцово оперативно не удалось.

10 октября военно-транспортный самолет Ан-12 приземлился «на брюхо» в аэропорту Кольцово. Службы авиаузла запретили взлет и посадку других самолетов ради безопасности. По предварительным данным, в аварии никто не погиб.

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