Из-за ЧП в Кольцово оказался под угрозой отборочный матч на Евро-2021

В аэропорту Кольцово из-за ЧП с Ан-12 срывается прилет молодежной сборной Польши, которая 11 октября должна сыграть в Екатеринбурге против российской национальной команды. Как сообщили «URA.RU» источники, поляки должны через час прилететь в уральскую столицу, но авиасообщение в Кольцово остается закрытым.
«Сейчас есть два варианта развития событий. Либо поляки приземлятся в другом городе, либо аэродром откроется к тому моменту, когда футболисты прилетят», — сказал источник «URA.RU».
На 10 октября у польской сборной была запланирована пресс-конференция в 18:30 и открытая тренировка. В пресс-службе РФС «URA.RU» попросили позвонить для комментария позднее. Матч отборочного турнира Евро-2021 между молодежными сборными России и Польши должен состояться в Екатеринбурге 11 октября. Начало в 17.00 по московскому времени.
Дозвониться до пресс-службы Кольцово оперативно не удалось.
10 октября военно-транспортный самолет Ан-12 приземлился «на брюхо» в аэропорту Кольцово. Службы авиаузла запретили взлет и посадку других самолетов ради безопасности. По предварительным данным, в аварии никто не погиб.