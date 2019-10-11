Главред «Эха Москвы» Венедиктов объяснил, почему «Уральские пельмени» не шутят о политике

Никаких специальных запретов на политический юмор для «Уральских пельменей» нет, полагает журналист Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители власти точно не запрещают участникам юмористического шоу «Уральские пельмени» шутить о политике. Такое мнение высказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Слушайте, я смотрю то, что мне нравится, и не смотрю то, что мне не нравится. Уж я точно не слежу за сервильностью или несервильностью смехачей. Вполне допускаю и сервильность. Но, слушайте, они же отражение общества. Они работают на спрос. Значит, если верить вашим выводам, в обществе спрос на сервильность. Это точно не указание сверху», — заявил журналист изданию «Реальное время» в ответ на вопрос о том, почему юмористы из Comedy Club и «Уральских пельменей» в последнее время почти не шутят о политике и в целом стали «довольно сервильными».

Ранее «URA.RU» писало о том, что «Уральские пельмени» вскоре уже во второй раз подряд выступят в Екатеринбурге без Юлии Михалковой. Так, звезды коллектива нет на афишах нового шоу юмористов «Чем торт не шутит», премьера которого назначена на 11 октября. Фамилия актрисы не упоминается в анонсе выступления «пельменей». К афише прикреплена фотография коллектива, на нем изображены все артисты «Уральских пельменей», в том числе «отколовшиеся» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, но нет Юлии Михалковой.