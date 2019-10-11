Пранкеры Вован и Лексус разыграли соратника Трампа

Пранкеры Вован и Лексус дозвонились до сенатора США Линдси Грэма Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли сенатора от Республиканской партии США [партия президента США Дональда Трампа] Линдси Грэма. Об этом рассказал представитель политика Кевин Бишоп.

«Мы успешно отражаем многочисленные попытки разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они [пранкеры] подловили его», — приводит NBC News слова Бишопа.

Запись телефонного разговора сенатора с пранкерами, состоявшегося еще в августе, опубликовало издание Politico. Обычно Грэм выступает за введение санкций против Анкары за военную операцию в Сирии, которая направлена против курдских формирований, включая Рабочую партию Курдистана (РПК). Однако во время беседы с главой Минобороны Турции, за которого говорил Столяров, высказал другое мнение.

В частности, сенатор заявил, что РПК представляет «крупную проблему», и что экс-президент США Барак Обама совершил ошибку, положившись на Рабочую партию. «Все, что меня тревожило, сбылось, и теперь нам придется обеспечивать защиту Турции от этой угрозы в Сирии», — приводит «Ридус» фрагмент разговора. Еще Грэм призвал Турцию не закупать российские ракетные комплексы С-400.