Антон Силуанов отмечен экспертами за работу по нацпроектам Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Рейтинг публичной активности вице-премьеров правительства РФ, курирующих реализацию нацпроектов, возглавили Антон Силуанов, который также является главой Минфина. Это следует из итогов исследования, проведенного Центром политических технологий.

«Лидером индекса, который был представлен авторами аналитического доклада Центра политических технологий (ЦПТ), стал министр финансов Антон Силуанов. Первый вице-премьер курирует программы развития малого и среднего бизнеса, а также отвечает за поддержку занятости населения», — пишет газета «Известия».

Согласно выводам экспертов, второе место в рейтинге занимает Максим Акимов, за ним следует Татьяна Голикова, а на четвертой строчке расположился Виталий Мутко. Замыкает рейтинг Ольга Голодец, в сферу ответственности которой входит нацпроект «Культура». Она сумела незначительно опередить еще одного зама Дмитрия Медведева Алексея Гордеева.

Рейтинг был составлен с учетом данных о частоте упоминаний вице-премьеров в СМИ и числе их поездок в различные регионы страны. Будут ли Медведевым сделаны по итогам исследования какие-либо выводы (в том числе кадровые) пока не сообщается.