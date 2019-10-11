В Екатеринбурге задержали активиста, пытавшегося сорвать опрос по храму Святой Екатерины

Задержание произошло из-за попыток остановить проведение опроса по строительству храма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Полиция задержала екатеринбургского активиста Виктора Балдина. Как рассказал «URA.RU» соратник Балдина, активист Сергей Тиунов, задержание произошло из-за попыток пресечь проведение опроса по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

«Ранее Виктор Балдин подал в министерство общественной безопасности уведомление о проведении публичной акции протеста против опроса по строительству храма, потому что опрос совершенно незаконен, — рассказал „URA.RU“ Сергей Тиунов. — Когда мы получили отказ, то подали исковое заявление в суд. Суд нам тоже отказал. Вчера мы составили апелляционную жалобу, которую хотели подать в суд сегодня утром, но при выходе из дома Балдина в Верхней Пышме его задержали, а без него я подать эту жалобу не могу, потому что нет доверенности». При этом в группе гражданских активистов «Екатеринбург — За свободу» сообщили, что Балдин был задержал полицией за распространение экстремистских материалов в интернете.

Сейчас Виктор Балдин находится в отделе полиции в Екатеринбурге. Сергей Тиунов отправился на помощь к Балдину, однако попасть в отделение полиции не удалось — по словам Тиунова, его выгнали оттуда с применением грубой силы. После этого Тиунов направился в Ленинский суд с намерением подать апелляционную жалобу самостоятельно. «Опрос нужно пресекать!» — считает активист.

Связаться с самим Виктором Балдиным не удалось — по словам Тиунова, его телефон уже забрали сотрудники полиции. Получить оперативный комментарий в полиции также не удалось — редакция направила запрос в ведомство.

Несогласованные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у драмтеатра в Екатеринбурге прошли в мае. В результате инициаторы застройки отказались от этой площадки. Президент России Владимир Путин предложил городским властям провести опрос жителей города. Опрос состоится 13 октября. В бюллетень включены две площадки: участок бывшего приборостроительного завода и территория за Макаровским мостом.