10 октября 2019

Мэр уральской Рублевки ждет следователей из-за детей, которые ходят в школу пешком 12 км

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Дмитрием Нисковских. Свердловская область, Сысерть, нисковских дмитрий
Дмитрий Нисковских прихода следователей не боитсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских готов к проверке, которую проводит Следственный комитет по ситуации в поселке Луч. Жители населенного пункта оказались отрезанными от цивилизации, а дети ходят в школу пешком 12 км. Как заявил «URA.RU» Нисковских, администрация делает все, чтобы справиться с двумя важнейшими бедами поселка: затопленным мостом и отсутствием школьного автобуса, — но «в одиночку полномочий недостаточно».

«Мост будем строить, несмотря на то что в расходных полномочиях денег на него нам не предусмотрели, — сказал мэр „уральской Рублевки“. — Надеюсь, что депутаты свердловского заксобрания обратят внимание на поднятую „URA.RU“ проблему и на комиссии по бюджету-2020 учтут средства на строительство моста».

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Ситуация с дорогой значительнее сложнее: по бумагам ее не существует. «Дорога находится на землях лесного фонда, а это собственность Российской Федерации, по факту же она бесхозная, — сказал мэр. — Если бы нам передали земельный участок под дорогой хотя бы в пользование, мы могли бы попробовать оформить ее в собственность Сысертского городского округа. Или Росимущество может оформить ее в собственность РФ, а потом передать муниципалитету».

По его словам, из-за того, что дороги юридически нет, ГИБДД не разрешает пускать по ней транспорт для детей. «Школьный автобус отправим хоть завтра, если ГИБДД согласует», — говорит мэр.

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